Amanda Knox e la foto nel cortile del carcere: "La mia prima epifania"

La "prima epifania" della vita. E ancora. "L'abisso non se ne va mai. È sempre lì. E chiunque lo abbia fissato, come me, conosce lo strano conforto di portarlo con te". E anche: "Per molti versi, anche se ora sono libera, legalmente vendicata, una donna con una carriera artistica (come avevo sempre sognato), una sostenitrice della giustizia (cosa che non avrei mai sognato), una moglie con un marito amorevole, una madre con un bambino gioioso... sto ancora camminando sul filo del rasoio". Amanda Knox, in un thread su Twitter in cui racconta "l'illuminazione", posta una foto "dal cortile del carcere". Knox è stata detenuta nel carcere di Capanne a Perugia, per quasi 4 anni, prima da indagata poi da condannata per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia l'1 novembre 2007. La giovane americana e Raffaele Sollecito vennero assolti in appello e scarcerati il 4 ottobre 2021. Sono stati poi assolti in via definitiva.

Numerosi i commenti e i messaggi di sostegno alla ragazza. Non è chiaro come sia stata realizzata la foto, dubbio che diversi utenti rivolgono alla stessa Knox.