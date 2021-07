Amanda Knox "attacca" Matt Damon: "Immagine distorta di me, non ho fatto nulla di male. L'assassino è Rudy Guede"

Amanda Knox “attacca” Matt Damon per il film "La ragazza di Stillwater". La statunitense, condannata e definitivamente assolta per il delitto della coinquilina inglese Meredith Kercher, ha detto che la pellicola fornisce una sua immagine come di persona “colpevole e inaffidabile”, quando avrebbe dovuto riferirsi agli eventi di Perugia “come ‘L'uccisione di Meredith Kercher di Rudy Guede’, il che mi collocherebbe come la figura periferica che avrei dovuto essere, la compagna di stanza innocente”.

Amanda Knox ha proseguito contestando l’utilizzo della sua storia, del suo passato: “Il mio nome vi appartiene? Il mio viso? La mia storia? Continuo a tornare a queste domande perché altri continuano ad approfittare del mio nome, del mio volto e della mia storia senza il mio consenso”.

Nel film Matt Damon interpreta Bill, un tecnico petrolifero dell'Oklahoma, che corre in aiuto della figlia Allison (Abigail Breslin), accusata di omicidio a Marsiglia. “Non mi è stato consentito di tornare all'anonimato che avevo prima di Perugia - ha scritto Amanda - La mia unica opzione è quella di sedermi mentre gli altri continuano a distorcere la mia immagine oppure combattere per ripristinare la mia reputazione ingiustamente distrutta”.

Secondo la statunitense “l'attenzione errata su di me delle autorità italiane ha portato a un'attenzione errata su di me da parte della stampa. In prigione - scrive - non avevo il controllo della mia immagine pubblica”. Contesta anche la ricostruzione della “saga di Amanda Knox”. Non c’è alcuna saga, ma solo il “lavoro scadente della polizia, i paraocchi dei pm, l rifiuto di ammettere i propri errori che ha portato giustizia italiana a condannarmi non una, ma due volte”.