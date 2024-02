"Non ho paura di tornare in Italia e difendermi, io sono innocente", Amanda Knox di nuovo davanti ai giudici

Amanda Knox torna in Italia per un nuovo giudizio. Questa volta dovrà comparire davanti ai giudici di Firenze il 10 aprile dopo che la Corte di Cassazione ha revocato e annullato le sentenze con le quali Knox è stata condannata per avere coinvolto Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher.

Amanda Knox è stata processata e definitivamente assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, ma è stata condannata per aver accusato Patrick Lumumba di essere coinvolto nell'omicidio della studentessa inglese. L’uomo rimase dietro le sbarre per due settimane, prima che un professore universitario suo conoscente confermasse il suo alibi agli inquirenti.

Sulla base del nuovo articolo del codice di procedura penale che prevede la possibilità di chiedere che vengano eliminati "gli effetti pregiudizievoli" derivanti da una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Amanda Knox aveva presentato ricorso, sostenendo che i suoi diritti erano stati violati non avendo avuto un avvocato e un interprete durante i primi due interrogatori con le autorità italiane.

"Da anni continuo a combattere per riabilitare il mio nome" ha scritto Amanda Knox sui social, ricordando che “da 16 anni combatto per riabilitare il mio nome”. La statunitense ha scritto anche di “non aver paura”, di essere pronta a tornare in Italia e di non temere di "prendere posizione" sul caso di Meredith, accusa che continua a respingere dichiarandosi innocente: "Non ero disposta a farlo oltre dieci anni fa, ma sono contenta di farlo oggi. Voglio che i miei figli vedano cosa vuol dire difendere la verità e i propri principi".