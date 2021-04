Coronavirus, sanzioni a Trestina: dall'assembramento al chiosco fino al coprifuoco violato

Nuovi controlli a Trestina in chiave anti-covid da parte dei militari dell'Arma della Compagnia di Città di Castello per tutto il fine settimana scorso. Ancora una volta multe per comportamenti non rispettosi delle norme anti-contagio. Il precedente: alcuni giorni prima, sono stati peraltro sanzionati 6 uomini che nei pressi di un piccolo chiosco, si erano ritrovati per consumare delle bevande creando un assembramento. Nell'ultimo bilancio dei militari: sono state elevate 3 sanzioni di cui 1 a carico di una persona spostatasi senza giustificazione dal rispettivo comune di residenza e 2 per persone che non rispettavano l’orario del coprifuoco. L'Altotevere è ancora sotto massima osservazione da parte della task-force regionale anti-pandemia per via di un aumento dei contagi avvenuto nelle scorse settimane che è incontrotendenza rispetto all'andamento degli attuali positivi in gran parte della regione.