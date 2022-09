Disastro maltempo in Altotevere e Alta Umbria: salvata una coppia intrappolata in una strada diventata torrente, La mappa interventi

L'Altotevere e l'Alta Umbria - la zona di Scheggia - al confine con le Marche sono le zone più colpite dal maltempo dove i danni sono numerosi, gli allagamenti e le frane sono le insidie maggiori. Le strade, soprattutto le secondarie, sono diventate un torrente in piena. Nella tarda serata di oggi una coppia è stata salvata a Pietralunga, il centro umbro più colpito della provincia di Perugia, dopo che erano rimaste intrappolate nella propria auto in balia di una strada invasa dalla acqua piovana e dalle frane. Fondamentale l'intervento di alcuni operai del Comune che si trovagvano n zona per arginare gli allagamenti ad abitazione e attività commerciali. Peggiora la situazione a Città di Castello e a Monte Sant Maria Tiberina (il località Paterna una frana ha invaso la strada). Riguardo il maltempo nella provincia di Perugia, gli interventi in attesa sono saliti a 200, in arrivo una squadra del comando di Terni in supporto. Restano chiuse le strade Flaminia a Scheggia e Contessa a Cantiano.

AL CONFINE: STRADE CHIUSE

La situazione peggiore, a causa del maltempo ancora in corso, si registra al confine tra l'Umbria e le Marche interessando due strade di confine “Via Flaminia” e “Della Contessa” che risultano attualmente chiuse, come confermato dall'Anas. Nel dettaglio, la statale 3 La Flaminia è chiusa per una frana tra i comuni di Cantiano (PU) e di Scheggia e Pascelupo (PG). La statale 452, la Contessa, è invece chiusa per allagamento in territorio comunale di Cantiano. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione ma al momento non è ipotizzabile il tempo per la riapertura.