Alta velocità e sorpassi pericolosi: fermato 20enne a Perugia. Doveva stare in casa in quarantena

La Polizia di Stato di Perugia ha intensificato i controlli del territorio con particolare attenzione al rispetto delle normative per contrastare la diffusione del contagio anti-Covid sia a Perugia che in tutta la provincia. La Squadra Volante ha proceduto al controllo di una autovettura che marciava a forte velocità e sorpassando in maniera pericola creando così un pericolo per tutti gli altri automobilisti. Una volta fermato il mezzo si è scoperto che il conducente - 20enne - era sottoposto a quarantena in quanto positivo al Covid-19, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Nel corso dei controlli, il 20enne ha cercato di eludere le contestazioni dei poliziotti della Squadra Volante, riferendo di un possibile errore da parte delle autorità sanitarie, affermando che la persona positiva al Covid-19 non era lui ma un proprio familiare. Ma era tutto falso ed è scattata la denuncia penale per la violazione della quarantena obbligatoria.