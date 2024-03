Alpaca uccisi dal branco di lupi nell'oasi naturalistica: i danni li paga la Regione Umbria

Un branco di lupi assale e uccide dieci alpaca e tre capre all'interno di un'oasi naturalistica didattica, al Regione deve risarcire i titolari del parco sulla base dell’articolo 2052 del codice civile che regola i danni causati da animali selvatici e non per fatto illecito.

La decisione della Corte d’appello, in sede civile, ha riconosciuto la responsabilità della Regione Umbria per l’uccisione di alcuni alpaca da parte di un branco di lupi. La Corte ha ritenuto la responsabilità della Regione Umbria “in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica” dopo che la fauna selvatica è stata dichiarata “patrimonio indisponibile dello Stato” con attribuzione di competenze alle Regioni del compito “di provvedere alla protezione e controllo della fauna selvatica, mediante norme di pianificazione faunistica”.

Gli animali erano stati uccisi all’interno del parco, nei recinti in cui erano custoditi. Nei giorni precedenti all’assalto era stato segnalato un branco di lupi che si aggirava nella zona, molto vasta, tra il Tevere e il torrente Naia.