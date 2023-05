Alluvione in Emilia Romagna, partono anche i volontari della Protezione Civile Perusia

La città di Perugia risponde ancora una volta “presente” alle richieste di aiuto provenienti da zone colpite da catastrofi naturali. Questa volta il contributo dei volontari del gruppo comunale di volontari “Perusia” sarà rivolto alla popolazione dell’Emilia-Romagna gravemente colpita dal recente alluvione ed, in particolare, nell’area di Cesena.

La giunta comunale, infatti, su proposta dell’assessore con delega alla protezione civile Luca Merli haù deliberato, nel corso della seduta del 24 maggio, di portare soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna fino a cessata emergenza, autorizzando l’invio dei volontari del Gruppo Perusia disponibili a recarsi nelle aree alluvionate indicate dalla Regione Umbria attraverso la partecipazione alla colonna mobile di Protezione Civile. Nel contempo è stato autorizzato l’utilizzo di alcuni veicoli comunali a supporto delle operazioni di soccorso.

“Di fronte ad un dramma di proporzioni così grandi come è quello che stanno vivendo i cittadini dell’Emilia Romagna – spiega l’assessore Luca Merli – Perugia non poteva rimanere inerte. La nostra è una città tradizionalmente aperta verso l’esterno, ma soprattutto sempre pronta a portare il proprio contributo in termini di solidarietà ed assistenza quando se ne manifesta il bisogno. I nostri volontari, quindi, saranno in Emilia Romagna, nella zona di Cesena, per dare un sostegno ai cittadini di quelle aree contribuendo, per quando possibile, ad un progressivo ritorno alla normalità”.