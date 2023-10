Ventole rumorose, piume che volano e tanta puzza, ma l'allevamento di polli c'era prima della casa e resta lì

“Signor giudice, quell’allevamento di polli è rumoroso e puzzolente e lo hanno piazzato a neanche 100 metri da casa mia”. Su queste basi è stato presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, chiamando in causa il Comune di Avigliano Umbro, la Regione Umbria e l’allevamento, chiedendo l’annullamento delle autorizzazioni dell’impianto.

La ricorrente, “proprietaria dal 2011 di un immobile a destinazione residenziale sito nel Comune di Avigliano Umbro” si lamenta del fatto che “nelle immediate vicinanze di detta abitazione sono stati autorizzati e realizzati a partire ... capannoni destinati all’allevamento avicolo”. Impianti “posti ad una distanza asseritamente inferiore di 100 metri dall’insediamento residenziale” e dai quali “deriverebbero, nel periodo del ciclo produttivo che va da febbraio/marzo a novembre di ciascun anno, immissioni rumorose dovute alle ventole per l’areazione degli stessi, nonché immissioni odorigene sgradevoli, accompagnate da polveri e piumaggio”.

Una situazione intollerabile che portava prima al “rilevamento dell’inquinamento acustico redatta dalla società specializzata”, poi a un esposto alla Procura della Repubblica di Terni e, infine, all’ordinanza del sindaco che imponeva “di adottare le misure necessarie alla riduzione del rumore costante proveniente dai capannoni dell’allevamento avicolo, riconducibile al funzionamento delle ventole”. Ordinanza impugnata dall’azienda sulla base dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

I giudici amministrativi, però, hanno rigettato il ricorso dichiarandolo infondato in quanto “il provvedimento di autorizzazione unica ambientale impugnato è stato adottato” regolarmente seguendo le linee guida della Regione Umbria e che gli “impianti per l’allevamento avicolo di cui si controverte ricadono in un’area classificata dal PRG del Comune di Avigliano Umbro come Zona D4 - Zone per attività produttive integrative per l’agricoltura, espressamente destinata dall’art. 42, comma 2, delle NTA ad impianti di allevamento intensivo. L’immobile destinato a civile abitazione di proprietà della ricorrente risulta essere una casa isolata in zona agricola, acquistata dalla stessa nel 2011” mentre l’allevamento avicolo è stato autorizzato nel 1989. L’attività era quindi già presente al momento dell’acquisto nel 2011 dell’abitazione da parte della ricorrente.

Ne consegue che “il ricorso deve essere integralmente rigettato”, disponendo la compensazione delle spese di lite per la peculiarità delle questioni trattate.