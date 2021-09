Rischio temporali in Umbria, allerta meteo gialla della Protezione Civile

Allerta gialla della ProCiv per domenica 19 settembre

Rischio temporali in Umbria, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile. Allerta di livello giallo per domenica 19 settembre, in tutti i settori della regione.

Secondo le previsioni della Protezione Civile domenica 19 settembre "cielo inizialmente poco o parzialmente nuvoloso ma con rapido aumento delle nubi e precipitazioni al pomeriggio su buona parte del territorio regionale. In serata possibili locali temporali. Venti: deboli o moderati meridionali. Temperature: in calo le massime".