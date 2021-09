Rischio temporali, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta gialla in tutte le zone della regione, le previsioni

Allerta meteo gialla della Protezione Civile dell'Umbria per il 26 e il 27 settembre pubblicata sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. Livello giallo per 'rischio temporali' in tutte le zone della regione.

Secondo le previsioni della Protezione Civile lunedì 27 settembre "nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. . Possibili forti temporali. Venti: deboli meridionali. Temperature: in calo le massime".