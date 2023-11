Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio vento in tutte le zone della regione per il 17 novembre 2023.

Secondo le previsioni nella giornata di venerdì 17 novembre "tempo instabile al mattino con precipitazioni isolate che potranno assumere, anche, carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici e meridionali, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti: moderati occidentali, con raffiche forti sui settori appenninici, al mattino; teneranno a divenire settentrionali nel pomeriggio. Temperature: stazionarie le massime, in marcata diminuzione nei valori serali".