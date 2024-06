Umbria, allerta meteo della Protezione civile: temporali e rovesci su tutta la regione

Il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n. 175/2024 nel quale si prevede per oggi, lunedì 24 giugno 2024, allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali.

Previste precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione. Temperature in sensibile diminuzione oggi. Si raccomanda di porre attenzione ai suddetti fenomeni e a seguirne l'evoluzione.

Rischio idrogeologico per temporali - giallo

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali.

Effetti localizzati:

- allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici;

- danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque;

- temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi;

- limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo.

Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:

- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;

- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettricità);

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate;

- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.