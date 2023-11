Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato una nuova allerta meteo, di livello giallo, per venerdì 3 e sabato 4 novembre per rischio temporali, rischio vento e rischio idrogeologico.

Ecco le previsioni meteo per venerdì 3 e sabato 4 novembre, pubblicate sul sito della Regione Umbria e aggiornate al 3 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'esteso ciclone, protagonista di questi giorni, ha spostato il suo centro d'azione (960 hPa) sul Mare del Nord, mantenendo un costante e d intenso flusso perturbato sull'Europa ed il Mediterraneo. L'interazione del suddetto flusso con la catena alpina ha dato origine, inoltre ad un minimo secondario al suolo (984 hPa) centrato sulla Pianura Padana centro-orientale".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 3 novembre "nella tarda mattinata e nelle ore centrali della giornata, tregua dalle precipitazioni, salvo qualche isolata pioggia di modesta entità. Nel pomeriggio ripresa dei fenomeni che potranno assumere carattere di isolato rovescio o temporale, più intensi e persistenti sui settore centrali e meridionali della regione, in decisa attenuazione dalla serata. Venti: da forti a burrasca meridionali, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici. Ventilazione in calo nel corso del pomeriggio. Temperature: minime in aumento; in calo le massime e nei valori serali".

Sabato 4 novembre "irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel corso del pomeriggio. Dalla tarda serata e nel corso della notte previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale che, dai settori occidentali, si estenderanno rapidamente a tutta la regione. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo nel pomeriggio con raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in calo le minime, stazionarie le massime, in sensibile aumento nei valori serali".