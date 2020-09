Maltempo in Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per domenica 27 settembre per rischio idrogeologico e temporali in tutti i settori della regione. Come spiega la Protezione Civile nazionale "sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domenica 27 settembre allerta arancione sulla Calabria occidentale, su ampi settori meridionali del Lazio, settori settentrionali della Puglia e su alcuni settori di Basilicata, Campania e Sardegna. Allerta gialla su Emilia Romagna, in tutte le regioni del centro e del sud, comprese le restanti aree della Sardegna, e su tutta la Sicilia".

Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile: le previsioni

Secondo le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria domenica 27 settembre "cielo molto nuvoloso con piogge diffuse e a tratti di forte intensità. Venti deboli-moderati e temperature in calo, su valori decisamente sotto la media".

Per lunedì 28 settembre, invece, "cielo variabile con possibilità di pioggia. Venti deboli e temperature in aumento".