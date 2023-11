Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone dell'Umbria.

Ecco le previsioni meteo per venerdì 10 e sabato 11 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una nuova perturbazione atlantica sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo Occidentale. A essa è associato un sistema frontale a carattere freddo che sta già interessando, con la sua parte più avanzata, le regioni del Nord-Ovest italiano e, nelle prossime ore scorrerà lungo tutta la Penisola provocando una nuova fase di maltempo".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 10 novembre "maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Momentanea attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali della giornata, per poi riprendere con più vigore, nel corso del pomeriggio. Decisa attenuazione in serata a partire dai settori settentrionali. Venti: da moderati a forti sud-occidentali, tenderanno a divenire meridionali nella seconda parte della giornata. Possibili raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in calo, anche marcati nei valori serali".

Sabato 11 novembre "ancora tempo instabile con isolate piogge nella tarda mattinata che tenderanno a divenire più insistenti nel corso del pomeriggio assumendo, anche, carattere di rovescio o temporale in appennino e sui settori meridionali. I fenomeni andranno in esaurimento solo dalla tarda serata, a partire dai settori settentrionali. Venti: moderati dai quadranti meridionali, in attenuazione in serata. Temperature: stazionarie le massime, in ulteriore calo le minime".