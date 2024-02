Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di martedì 27 febbraio in tutte le zone dell'Umbria per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Ecco le previsioni meteo per martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario, alimentato da aria di matrice polare, si va approfondendo sul Mediterraneo Occidentale. A esso sono associati sistemi frontali molto attivi che interesseranno progressivamente tutta la Penisola, specie il Nord e i settori tirrenici".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 27 febbraio "generalmente nuvoloso su tutta la regione con piogge sparse al mattino più insistenti sui settori settentrionali e occidentali. Nel pomeriggio previste precipitazioni a carattere temporalesco, più probabili sui settori occidentali, in attenuazione in serata su tutta la regione. Venti: da moderati a forti meridionali, tendenti a calare in serata e a disporsi dai quadranti di Nord-Est. Temperature: in aumento, anche marcato nei valori minimi".

Mercoledì 28 febbraio "al primo mattino residui rovesci sui settori occidentali. Momentanea tregua nelle ore centrali della giornata. Ripresa dei fenomeni dal tardo pomeriggio/sera lungo la dorsale appenninica e i settori meridionali, in estensione, nottetempo, al resto della regione. Venti: da moderati a forti dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in calo le massime, stazionarie o in lieve aumento le minime".

Giovedì 29 febbraio "ancora tempo instabile con precipitazioni sparse e intermittenti, anche a carattere di risolato rovescio o temporale, specie lungo la dorsale appenninica. I fenomeni andranno in progressivo esaurimento nottetempo. Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a calare nel pomeriggio fino a divenire deboli di direzione variabile in nottata. Temperature: in lieve aumento le massime, in calo le minime, anche sensibile nei valori serali".