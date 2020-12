Maltempo, allerta meteo arancione della Protezione Civile dell'Umbria: le previsioni

Maltempo in arrivo, allerta meteo arancione della Protezione Civile dell'Umbria per sabato 5 dicembre. Ecco le previsioni pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Sabato 5 dicembre "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione. Nel pomeriggio possibilità di fenomeni localmente intensi sui settori meridionali ed occidentali che in serata si sposteranno sull'Appennino. Venti: Venti forti o molto forti meridionali con possibili raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Temperature: In sensibile aumento".

Domenica 6 dicembre "Ancora maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi dal tardo pomeriggio, in esaurimento quasi ovunque in nottata. In serata possibili deboli nevicate in Appennino fino a 1000-1200m. Venti: Inizialmente forti meridionali, tenderanno a divenire moderati nel pomeriggio. Temperature: In diminuzione, anche sensibile nei valori serali".