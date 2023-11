Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di martedì 21 novembre per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone della regione.

Per il 21 novembre, si legge nel documento di allerta, "previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione con quantitativi cumulati generalmente moderati".