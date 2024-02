Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio vento e temporali per la giornata di venerdì 23 febbraio. Previste precipitazioni sparse che si intensificheranno a iniziare da pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale. Ci saranno inoltre temperature minime in sensibile rialzo.

Ecco le previsioni meteo venerdì 23 e sabato 24 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Una vasta saccatura, pilotata dal Ciclone d'Islanda, ha fatto arretrare l'Anticiclone delle Azzorre verso l'Atlantico e sta scendendo indisturbata verso l'Italia dove darà luogo a condizioni di maltempo: oggi al Nord e da domani sul resto della Penisola”.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 23 “Cielo: Maltempo su tutta la regione con precipitazioni da isolate a sparse fin dal mattino. Dal primo pomeriggio si prevedono rovesci o temporali sparsi, localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno a una progressiva attenuazione nel corso della notte a partire dai settori occidentali. Venti: Venti meridionali da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta sui settori appenninici, in attenuazione in serata. Temperature: In sensibile aumento al mattino, in calo le massime e, in maniera sensibile, nei valori serali”.

Sabato 24 “Cielo: Ancora tempo instabile con precipitazioni isolate, più frequenti nel pomeriggio sui settori occidentali e meridionali. Possibili deboli nevicate fino a quote alto collinari. Venti: Moderati sud-occidentali, in attenuazione dalla sera. Temperature: In calo, specie le minime”.