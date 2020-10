Un passante lo trova svenuto nell'auto accesa e pensa stia morendo, in realtà è ubriaco fradicio: patente ritirata e mezzo sequestrato

Un cittadino lo trova svenuto nell'auto accesa, teme stia morendo e fa scattare l'allarme. La polizia di Perugia corre sul posto per i soccorsi. Ma non è un malore: il 31enne peruviano è ubriaco fradicio.

Il giovane riprende conoscenza appena i poliziotti lo toccano. Gli agenti chiamano la stradale e lo sottopongono all'alcoltest. Responso: alcol nel sangue 4 volte il limite di legge.

Per il 31enne patente ritirata e sequestro dell'auto. Denunciato per guida in stato di ebbrezza alcoolica.