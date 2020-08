Allarme da aereo privato: rientrato dopo pochi minuti. Tutto regolare. Norme sanitarie per chi rientra da Malta

E' rientrato dopo pochi minuti l'allarme per un aereo privato (un biposto) sopra il cielo dello scalo internazionale San Francesco di Assisi. Tutto tornato nella norma quindi, ma l'allarme scattato aveva allertato il sistema di sicurezza dello scalo e quello sanitario. Dopo pochi minuti, l'aeromobile ha comunicato il cessato allarme confermato dalla Torre e dai sistemi di sicurezza dello scalo. In relazione alle nuove disposizioni sui rientri da alcuni paesi Ue, (Grecia, Spagna, Croazia e Malta) per l'aumento dei contagi da Coronavirus, (ieri in Italia 481 ndr-) la Regione e il ministero della sanita' hanno inviato note alle quali si devono attenee i soggetti che rientrano da Malta (per lo scalo umbro - ndr-), ossia contattare dalla propria abitazione i servizi USl dai quali avranno indicazioni circa l'eventuale tampone a cui sottoporsi. Nei giorni scorsi sia il volo per Bruxelles che quello per Malta sono decollati in ritardo per problemi tecnici agli aeromobili, poi risoltisi

