SPECIALE CALDO - Le analisi meteo dell'esperto Ferrara sull'estate 2022 in Umbria e in Italia: giugno record storico, perchè non piove, temporali brevi e notti da Equatore

PERCHE'NON PIOVE PIU' IN ITALIA E IN UMBRIA - "Le proiezioni stagionali confermano una elevata probabilità di trend più secco e oltremodo caldo del normale anche per il prosieguo dell'estate, una condizione che aggraverebbe ulteriormente la situazione già molto seria in cui versiamo.”: non è incoraggiante la previsione dell'esperto Edoardo Ferrara do 3bmeteo.com, partner di Citynews, interpellato Perugiatoday e Ternitoday sul cambiamento del clima e la grave siccità che sta colpendo l'Umbria e il resto del Paese in particolare i fiumi e il Trasimeno che è ai minimi storici, sui livelli (forse peggio) dei due anni orribili (2003-2004). I dati di Ferrara dipingono un quadro sempre più drammatico per temperature record che si prolungheranno, minime addirittura da clima tropicale, i 20 gradi in montagna. Una piccola paura è prevista per il 7 e 8 luglio dove in Umbria e in Centro Italia sono previsti sia temperature pià basse, più fesche, che "qualche temporale talora molto intenso, a carattere di nubifragio con grandine di grosse dimensioni e violente raffiche di vento". Una tregua di 48 ore e poi non ci sono da qui ai prossimi 10 giorni altre ipotesi di piovashi

PERCHE'NON PIOVE PIU' IN ITALIA E IN UMBRIA - “Volgendo lo sguardo alle cause dirette, ci accorgiamo dell'anomala persistenza di potente anticiclone a matrice sub-tropicale sull'Europa occidentale che negli 8 mesi ha mantenuto ben salde le proprie posizioni, pur con temporanee rimodulazioni e spostamenti di baricentro” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Una notevole ingerenza che ha spesso costretto le piovose perturbazioni atlantiche ad aggirare l'ostacolo sul Nord Europa per poi ripiegare verso quella orientale: sull'Italia sono arrivate dunque le 'briciole', salvo rari casi. Contestualmente l'anticiclone è stato spesso accompagnato dalla risalita di masse d'aria particolarmente calde dal Nord Africa per non dire roventi negli ultimi due mesi, che hanno dilagato a più riprese sul Mediterraneo e l'Italia. Una situazione eccezionale che sta diventando quasi la normalità in questa epoca di riscaldamento globale ormai conclamato.”

MARMOLADA, TEMPERATURA RECORD DI 10°C- Quanto accaduto drammaticamente domenica sulla Marmolada, con il distacco di una significativa porzione di ghiacciaio, rientra in questo quadro meteo-climatico decisamente anomalo. La temperatura registrata durante il distacco infatti era di ben 10.3°C a Punta Rocca, a circa 3260m di altitudine: un valore termico semplicemente folle (non si dovrebbero superare i 2-3°C in una condizione normale). Sulle montagne umbre tra i mille e il 1500 metri la temperatura massima ha superato i 22 gradi.

MARMOLADA, TEMPERATURA RECORD DI 10°C- Quanto accaduto drammaticamente domenica sulla Marmolada, con il distacco di una significativa porzione di ghiacciaio, rientra in questo quadro meteo-climatico decisamente anomalo. La temperatura registrata durante il distacco infatti era di ben 10.3°C a Punta Rocca, a circa 3260m di altitudine: un valore termico semplicemente folle (non si dovrebbero superare i 2-3°C in una condizione normale). Sulle montagne umbre tra i mille e il 1500 metri la temperatura massima ha superato i 22 gradi.