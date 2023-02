Perugia, rifiuti e allaccio abusivo a luce e acqua, sgomberato un appartamento in via Ricci

Bivacchi e furto di energia elettrica e acqua. Una situazione da reality tv sugli accumulatori compulsivi. È quanto si sono trovate di fronte le forze dell’ordine, intervenute su segnalazione in via Ettore Ricci a Perugia.

I condomini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato uno strano via vai in un appartamento e negli scantinati.

Nel corso del sopralluogo il personale delle forze dell’ordine ha trovato diverse persone che dimoravano nell’appartamento, a loro dire dopo aver pagato l’affitto, ma sono in corso verifiche sulla cessione di fabbricato in Questura.

L’appartamento era ingombro di cianfrusaglie, rifiuti, vestiti, scatoloni. I segni dell’utilizzo da più persone, ben maggiore nel numero rispetto a quanti ne poteva contenere.

Controlli sono in corso per verificare anche chi abbia praticato fori nei muri per poter allacciare abusivamente l’appartamento al contatore dell’acqua e dell’energia elettrica del condominio.

I proprietari sono stati informati della vicenda e sono corsi sul posto per verificare quanto avvenuto, ma da quanto potuto appurare avrebbe affittato a un paio di “bravi ragazzi”, per poi ritrovarsi in questa situazione. Una circostanza che non è la prima volta che si verifica, allorquando i proprietari non gestiscono direttamente l’affitto, oppure si lasciano prendere dall’abbaglio di un guadagno facile, senza tasse e inghippi burocratici, ma poi si trovano a dover risistemare l’investimento.

Ci sono voluti due giorni per svuotare l’immobile di tutto quanto vi era accatastato all’interno e per sgomberare l’appartamento anche dalla presenza degli inquilini.