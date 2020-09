Beccati alla guida di auto e moto sequestrate e senza assicurazione, denunciati

Beccati alla guida di auto e moto sequestrate durante il lockdown perché senza assicurazione e riconsegnate ai proprietari in custodia giudiziale, con l’obbligo di tenerli fermi e non utilizzarli o cederli ad altre persone. Nell’ultimo mese i carabinieri di Assisi hanno denunciato 7 persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per le ipotesi di reato di omessa custodia, sottrazione di cose sequestrate e appropriazione indebita.

I militari hanno sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo 6 auto e una moto di grossa cilindrata, proprio perché circolavano senza assicurazione obbligatoria.

Un motociclista di Bettona, a cui era stata sequestrata la moto a giugno scorso l’aveva addirittura ceduta al fratello, che la usava senza patente e senza assicurazione.

Inoltre, a Bastia, è stato fermato un automobilista al quale era stata già confiscata l’auto perché non aveva ottemperato, nei termini, al pagamento della sanzione per la mancata copertura assicurativa da parte della Prefettura di Perugia, che gli aveva anche intimato di consegnarla ad una ditta autorizzata per il recupero, cosa invece mai avvenuta.