All'Ottagono con droga e coltello, denunciato ed espulso

Un altro colpo allo spaccio è stato messo a segno dal Nucleo decoro urbano di Fontivegge della polizia locale di Perugia. Gli agenti hanno infatti fermato nella giornata nell’area dell’Ottagono, un soggetto di nazionalità nigeriana di 24 anni.



È stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana e un grammo di cocaina, oltre ad un coltello di 24 centimetri; il tutto è stato posto sotto sequestro.



Il soggetto, già noto spacciatore, è stato nuovamente denunciato per il stesso reato oltre che per il porto abusivo del coltello.



È risultato anche irregolare in Italia ed espulso.