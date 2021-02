Lutto a Perugia, se ne è andato l'imprenditore Alfredo Ettore Mignini. Fondò la Banca di credito di Perugia

Si è spento all'età di 86 anni l'imprenditore Alfredo Ettore Mignini fondatore e direttore per un decennio di quella che èstata la Banca di credito cooperativo di Perugia. Imprenditore di lungo corso, Mignini, venuto a mancare nella notte tra il 16 e il 17 febbraio all’età di 86 anni, era attualmente presidente del Gruppo Italiano Mangimi di Rubiera (G.I.Ma), società tra le principali nel settore nella produzione di alimenti zootecnici a livello nazionale che ha le sue sedi operative e il cuore della produzione in Emilia Romagna e Molise.

“Con la sua energia e la sua verve imprenditoriale – ricordano Luciano Grigi e Angelo Barbanera che sono stati rispettivamente vicepresidente e direttore generale della Bcc di Perugia – portò la banca a radicarsi nel territorio e ad avere circa 1300 soci nel perugino partendo da zero”.

Nato e vissuto a Perugia, dove si è laureato alla facoltà di Agraria, Mignini proviene da una famiglia che ha una lunga tradizione imprenditoriale nel settore mangimistico, suo padre Mario è stato infatti fondatore del Molino e Pastificio Ponte di Perugia. Con il padre, il fratello Marino e la sorella Luciana, nel 1965, iniziarono la costruzione del nuovo stabilimento di Petrignano d’Assisi dando vita alla Mignini mangimi di razza, successivamente Mignini Spa in cui Alfredo Mignini sarà amministratore delegato per 35 anni. Con i figli inizia una nuova iniziativa imprenditoriale acquisendo nel 2001 G.I.Ma.

“È stato un grande punto di riferimento per tutti noi – commentano i suoi collaboratori –, un personaggio illuminato, un imprenditore che guardava in prospettiva con intelligenza e al futuro con fiducia e capacità. Esprimiamo verso di lui enorme gratitudine, è stato un privilegio lavorare insieme”. “Era un signore, un uomo d’altri tempi – ricordano –, per coloro che lo andavano a trovare dimostrava sempre empatia, aveva la parola giusta, un gesto di conforto per tutti. Lo ricorderemo sempre con grande affetto”.