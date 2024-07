Alexandra sembra scomparsa, l'appello per ritrovarla

Appelli e ricerche in corso per ritrovare Alexandra, una 20enne scomparsa il 7 luglio dalla sua casa a Castiglione del lago. Secondo quanto scritto nei post sarebbe anche stata fatta denuncia ai carabinieri per allontanamento volontario .

La ragazza è stata vista per l'ultima volta domenica nella zona del bar di Pucciarelli. Da qui stanno partendo le ricerche dei volontari per ritrovarla.

Secondo gli aggiornamenti è "vestita di nero, altezza circa 1,55, ha con sé uno zainetto blu con qualche vestito". I numeri da contattare in caso di avvistamento sono: "3347426571 /3409886680"