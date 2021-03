Vende alcolici con il trucco oltre l'orario consentito: multato dalla Polizia e stangato dalla Finanza

Preparava le bevande nel locale e poi le vendeva nascondendosi nei locali di vicino bancomat. Chiuso il bar per 5 giorni

Vendeva di nascosto alcolici oltre l'orario consentito, scoperto e multato dalla Polizia. Poi arriva al Guardia di finanza e stila un verbale per mancata emissione di scontrini.

E' quanto ha scoperto la Polizia seguendao l'affollamento di giovani che stazionavano davanti un locale del centro storico per poi allontanarsi con dei bicchieri o delle bottiglie di alcolici.

Il personale della Squadra amministrativa della divisione Pasi, diretta dal primo dirigente Maria Olivieri, ha svolto un servizio di osservazione e ha accertato che titolare del bar preparava le bevande all'interno del locale, le nascondeva in un sacchetto e poi le vendeva e consegnava ai giovani clienti, nascondendosi all’interno dell’area bancomat di un vicino istituto di credito.

Sono dunque scattate le contestazioni per la violazione alla normativa anti-Covid per la quale l’esercente dovrà pagare una somma di denaro da 400 a 1.000 euro. Interventa anche la Guardia di finanza per le sanzioni relative alla mancata emissione dello scontrino.

E' stata disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni.

"I controlli continueranno con il consueto impegno ed anche con il consueto approccio - ha affermato il questore Antonio Sbordone - E’ tuttavia evidente come sia necessaria la collaborazione di tutti in questa difficile fase, dei cittadini e degli esercenti, nella fondata speranza che se i dati positivi sulla diffusione del virus dovessero consolidarsi, il prossimo futuro potrà essere più roseo e possano essere previsti allentamenti alle restrizioni. Attenersi alle disposizioni è doveroso anche perché vuol dire allinearsi a quel rispetto delle regole che contraddistingue la stragrande maggioranza dei cittadini e dei gestori dei pubblici esercizi".