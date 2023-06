Perugia, vendono birra oltre l'orario consentito, maxi multa per due attività commerciali del centro storico

Vendono birra oltre l'orario consentito, maxi multa per due attività commerciali del centro storico di Perugia, dove la Polizia locale ha intensificato i controlli.

Ieri sera gli agenti della Polizia locale del Comune di Perugia hanno effettuato dei controlli notturni per il rispetto delle normative anti alcool e hanno sanzionato due attività commerciali, si tratta di un mini-market e di un venditore di kebab, situati in centro storico, per la vendita di birra dopo la mezzanotte.

Le violazioni sono state accertate intorno alle ore 2.30 e sono punite con la sanzione di 6.666,67 euro.