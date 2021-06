Controlli stradali dei Carabinieri, cinque giovani nei guai per alcol e droga alla guida

I militari della Compagnia di Todi impegnati in posti di controllo nel territorio comunale di Collazzone e Gualdo Cattaneo

I Carabinieri della Compagnia di Todi, impegnati nei controlli stradali nel territorio comunale di Collazzone e Gualdo Cattaneo, hanno denunciato un giovane sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica.

Altri quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di cocaina, per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi di laboratorio e le patenti di guida sono state ritirate.

Tutti e quattro i giovani sono stati denunciati e segnalati alla Prefettura per le sanzioni relative al permesso di guida.