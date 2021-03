Due piante cadute e altre pericolanti, chiuso il Cento di raccolta rifiuti di Magione

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale. La riapertura dopo l'ispezione e la messa in sicurezza

Alberi pericolanti minacciano gli utenti e del personale del Centro raccolta di Magione e per questo è stata disposta la chiusura.

La decisione presa dopo che due piante ad alto fusto presenti lungo la recinzione della proprietà confinante sono cadute. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani che ha verbalizzato l’accaduto.

Per tutelare la sicurezza del personale dipendente e degli utenti del Centro è stata pertanto predisposta la chiusura cautelare in attesa di una verifica e messa in sicurezza che possa scongiurare il ripetersi di tali episodi vista la presenza lungo il perimetro della recinzione di altri alberi instabili.