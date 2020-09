Coronavirus, il caso della studentessa dell'Alberghiero: negativi i tamponi al momento analizzati

Al momento sono tutti negativi i tamponi effettuati nell'ambito della rete dei conoscenti, familiari e studenti, della giovane studentessa dell'istituto alberghiero di Spoleto risultata, nei giorni scorsi, positiva al Covid-19 ed attualmente in isolamento domiciliare contumaciale con sintomi. Su 150 previsti quelli attuali processati dal Laboratorio Analisi dell'ospedale di Spoleto sono tutti negativi. "Tale procedura - hanno scritto dall'Usl Umbria 2 - è in fase di ultimazione. Nel frattempo la direzione sanitaria, questa mattina, ha incontrato la direzione del convitto per fare il punto della situazione e definire misure utili per le prossime settimane ed i prossimi mesi in caso di ripresa dei contagi. Un confronto definitivo proficuo che ha fatto registrare piena sintonia tra Asl e istituto scolastico".

