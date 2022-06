Ai domiciliari si fa accompagnare in centro dall'amico: torna in carcere

Si è fatto accompagnare in centro a Perugia dall'amico a casa del quale scontava i domiciliari. Nessuna autorizzazione a lasciare l'abitazione di Foligno, nessuna spiegazione valida per giustificare l'allontanamento.

Ai carabinieri che lo hanno fermato non ha saputo dare una risposta convincente. Per questo la misura alternativa gli è stata revocata. Denunciato per favoreggiamento l'amico.