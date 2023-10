Perugia, notte di follia in centro storico tra aggressioni e atti di vandalismo

Notte di follia in centro storico a Perugia tra aggressioni, atti vandalici e furti. Tra interventi delle forze dell’ordine e del personale sanitario d’emergenza risultano diversi episodi che necessitano di approfondimenti investigativi.

Una persona sarebbe stata aggredita in piazza IV Novembre, o almeno questo è il luogo in cui è stata soccorsa dal personale del 118. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti, sarebbe stata colpita mentre si trovava sulle scalette del duomo, fatta cadere a terra e presa a calci da due persone, al momento sconosciute.

Addosso alla vittima è stata trovata una chiave inglese. L’aggressione potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della piazza e dal sistema di registrazione della vicina attività commerciale che ha subito il danneggiamento del distributore automatico di sigarette.

Un’altra aggressione, ai danni di una donna, è stata segnalata sempre in centro storico. Le forze dell’ordine sono intervenute, ma non hanno trovato nessuno nel luogo indicato, nei pressi di un locale. A quanto ricostruiti si sarebbe trattato di un litigio tra fidanzati, entrambi ubriachi dopo una serata in centro.

Altri episodi di disturbo della quiete pubblica sono stati segnalati in diverse zone del centro storico, compresi i consueti bivacchi nei vicoli più nascosti, dove consumare alcol e droga lontani da occhi indiscreti e utilizzare detti vicoli come toilette.