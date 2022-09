Perugia, aggredisce e picchia due vigilesse a Fontivegge: condannato ed espulso

Il giudice del Tribunale di Perugia Serena Ciliberto ha condannato, dietro richiesta di patteggiamento,a 8 mesi con sospensione condizionale della pena, il 29enne nigeriano che ha aggredito due vigilesse davanti al posto fisso di Polizia locale di via del Macello il 9 agosto scorso.

La misura cautelare a carico dell’uomo (che era stato arrestato per quei fatti), difeso dall’avvocato Vincenzo Maria Maccarone (sostituto processuale Simone Nicotra), è stata revocata, ma dagli atti processuali è emerso un provvedimento di espulsione del Prefetto, quindi verrà accompagnato alla frontiera.

L'uomo, in Italia con un permesso per motivi umanitari, aveva aggredito le due agenti perché non lo avevano fatto entrare nell'ufficio per il disbrigo di alcune pratiche burocratiche. Le due vigilesse lo avrebbero invitato e tornare nel pomeriggio, in orario di apertura. Un rifiuto che avrebbe scatenato l'ira del giovane e l'aggressione a pugni e spintoni, che hanno provocato lesioni e contusioni giudicate guaribili in dieci giorni.

L’imputato aveva aggredito il direttore della Caritas di Perugia nel mese di giugno, sempre per futili motivi.