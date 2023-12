Aggressione al ristorante, ai domiciliari la ex di una delle vittime: avrebbe organizzato l'agguato

I Carabinieri di Città della Pieve hanno eseguito un'ordinanza di custodia emessa dal sostituto procuratore Franco Bettini che dispone i domiciliari per la ex moglie di uno dei ristoratori aggrediti e accoltellati all'interno di un locale a San Feilciano il 12 dicembre.

La misura è stata notificata alla donna che si trova ricoverata in una struttura a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto dopo l'aggressione e nel corso della fuga in auto dei tre egiziani e della donna stessa.

Eseguiti anche due fermi nei confronti di altrettanti cittadini egiziani che sarebbero stati presenti nel locale. Uno era stato scarcerato dopo l'udienza di convalida per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, l'altro era finito in ospedale dopo l'incidente.

Il terzo egiziano, il nuovo compagno della donna, si trova in carcere dall'udienza di convalida.