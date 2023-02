Perugia, entra in un esercizio commerciale e aggredisce un lavoratore

Entra in un'attività commerciale e aggredisce un lavoratore. È successo a Ponte Felcino e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Perugia. Un 35enne - cittadino marocchino - è stato denunciato per minacce e percosse. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Secondo quanto raccontato dal dipendente del negozio il 35enne è entrato e lo aggredito senza motivo. Il 35enne invece ha raccontato di essere lui la vittima.