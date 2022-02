Aggredisce militari e poliziotti a calci e pugni nel piazzale di un supermercato, denunciata una 38enne

Gli agenti della Polizia di Stato l’hanno trovata che minacciava e urlava contro i militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure” nei pressi di un centro commerciale in via Settevalli a Perugia.

I militari hanno detto ai poliziotti di aver visto la donna nascosta in un anfratto, in prossimità di un ascensore. In un primo momento si era rivelata tranquilla e collaborativa; poi, improvvisamente, aveva assunto un atteggiamento di ostilità nei confronti dei due militari e alla richiesta di esibire un documento, aveva infatti iniziato a minacciarli e a insultarli, fino a strattonarli.

Giunti sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione della donna, una cittadina extracomunitaria di origini brasiliane – classe 1984 – con a carico alcuni precedenti di polizia. Durante il controllo, la donna ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, anche nei confronti dei poliziotti tentando di colpirli con calci e pugni.

Riportata alla calma, la 38enne è stata accompagnata in Questura ed è stata deferita presso l’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza, oltraggio, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Oltre alle sanzioni per manifesta ubriachezza in un luogo pubblico e per inosservanza delle normative anti Covid-19, alla donna è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Perugia.