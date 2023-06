Perugia, donna aggredita in centro storico: indaga la Polizia

Intervento della Polizia di Stato in centro storico l’altra notte per una presunta aggressione ai danni di una donna.

Secondo quanto potuto apprendere un uomo, straniero, presumibilmente centro africano, è stato visto dai residenti della zona di via della Torricella e via del Carmine, nascosto dentro un androne di un palazzo, spuntare fuori all’improvviso e tentare di trascinare all’interno una ragazza che passava per la via.

Urla e richieste di aiuto hanno attirato l’attenzione e le forze dell’ordine, intervenute in un appartamento dove risiede lo straniero per accertamenti, mentre fuori dalla casa si ammassavano persone in attesa di sviluppi.

Lo straniero e la presunta vittima sono state sentite dalle forze dell’ordine per ricostruire i fatti.