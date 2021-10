Aggressione in carcere, calci e pugni all'agente perché interrompe l'incontro con i familiari

Agenti aggrediti in carcere. Secondo i sindacati di categoria la situazione è ormai preoccupante e anche le eventuali sanzioni che derivano da un processo penale non sembrano più costituire un forte deterrente. Soprattutto quando i processi si trascinano in una lunga serie di rinvii.

Come nel caso dell’aggressione a danno di un agente della Polizia penitenziaria avvenuto durante i collqui con le famiglie. Un’accusa per padre detenuto e figlio in visita per lesioni gravissime con inabilità al servizio per un agente.

I due, difesi dagli avvocati Giuliano Bellucci, Luciano Ghirga e Daniela Tizzano, sono sotto processo per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. L’aggressione sarebbe avvenuta durante un colloquio con i familiari in carcere a fine febbraio del 2020, con tanto di arresto e giudizio per direttissima.

Secondo la ricostruzione accusatoria, padre e figlio (il primo detenuto, il secondo in visita in carcere) avrebbero aggredito un agente della Polizia penitenziaria che “li aveva invitati a porre termine al colloquio visivo all’interno della stanza colloqui del carcere per scadenza del tempo”. Secondo l’accusa il padre detenuto avrebbe minacciato il poliziotto: “Sei il solito pezzo di m..., infame, fuori ti faccio sistemare io, così impari a vivere” per poi avvicinarglisi “inveendo al fine di aggredirlo”. I due avrebbero sferrato “violenti calci alla testa e all’addome” dell’assistente riportava una contusioni varie al volto e al corpo.

L’assistente della Polizia penitenziaria si è costituito parte civile tramite l’avvocato Michele Gambini, ma l’udienza odierna nel corso della quale avrebbero dovuto parlare gli imputati è stata rinviata.