"Devo telefonare e tu mi fai perdere tempo", detenuto aggredisce agente a Capanne

Ennesima aggressione in carcere e il Sappe , sindacato di polizia penitenziaria, accusa: "Umbria abbandonata dall’amministrazione penitenziaria, agenti costretti a lavorare in condizioni pericolose".

A denunciare i fatti è stato Fabrizio Bonino, segretario nazionale Sappe Umbria: "Un detenuto tunisino in attesa di primo giudizio, che già nella serata di lunedì aveva sfrontatamente spintonato per ben due volte l’Ispettore di Polizia Penitenziaria addetto alla Sorveglianza Generale, facendolo cadere a terra, ieri sera, dopo essere stato fatto uscire dalla cella per effettuare una telefonata, si è proditoriamente scagliato contro l’agente di servizio nel Reparto Isolamento perché, a suo dire, lo aveva fatto aspettare troppo. Lo ha colpito ripetutamente con pugni e calci. Il poliziotto è stato trasportato presso il nosocomio cittadino per le cure del caso e, successivamente, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni".

Secodo Bonino "è l’ennesimo grave e intollerabile evento critico che vede coinvolto un carcere penitenziario della regione Umbria, abbandonata dall’Amministrazione penitenziaria da quando è stato cancellato il Provveditorato di Perugia ed accorpata dalla Toscana, che ci ‘scarica’ i detenuti più problematici ed è distante dai nostri problemi. E la cruda realtà è che i nostri poliziotti continuano a lavora in condizioni stressanti e pericolose".

Donato Capece, che al termine della sua visita sindacale ieri a Capanne aveva ribadito una volta di più come “la Casa circondariale di Perugia, anche per la presenza di detenuti ad “alta sicurezza”, e per la grave carenza di organico meriterebbe la giusta attenzione da parte dei vertici dell’Amministrazione penitenziaria”, si rivolgere direttamente ai vertici del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria): "La situazione delle carceri umbre è diventata insostenibile. Poliziotti aggrediti, feriti, sequestrati, contusi, insultati e offesi. Servono provvedimenti urgenti per fronteggiare l’emergenza penitenziaria umbra: stiamo assistendo giorno dopo giorno all’inesorabile sfascio di una regione che soltanto fino a qualche anno fa era un’eccellenza nel panorama nazionale. Tutto questo non è accettabile!".