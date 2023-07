"La figlia non è mia, te la faccio pagare", condannato per l'aggressione alla ex con una siringa

La figlia non è sua, aggredisce la compagna per vendetta con una siringa e viene condannato.

La Corte d’appello ha confermato la condanna a 2 anni e mezzo, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche “sulla base della circostanza che lo stato interiore dell’imputato, che avrebbe agito sull’onda emotiva derivante dalla consapevolezza di non essere il padre biologico della figlia della persona offesa”.

La scoperta della mancata paternità, infatti, non “può giustificare l’attenuazione del trattamento sanzionatorio” proprio in virtù delle “modalità particolarmente efferate della condotta lesiva, consistita nel ferire la persona offesa con una siringa, allo scopo di arrecarle infezioni e di precluderle in tal modo l’instaurazione di nuove relazioni di tipo sessuale”.

L’imputato aveva aggredito l’ex moglie con una siringa, affermando di essere infetto dal virus dell’Hiv, mentre questa stava uscendo dal lavoro. Era stato arrestato e sottoposto alla detenzione domiciliare e al braccialetto elettronico con l’accusa di stalking e lesioni personali. Poi era arrivata la condanna con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare.