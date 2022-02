Capanne, detenuta lancia sangue e urina contro una poliziotta e distrugge la cella

Una detenuta di 30 anni, con problemi psichiatrici, ha aggredito una assistente capo coordinatore di Polizia penitenziaria.

La detenuta prima ha lanciato le proprie urine e del sangue raccolte in un contenitore contro la poliziotta che stava compiendo un’ispezione in cella.

È quanto riferisce in una nota la Uilpa (Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione) attraverso Angelo Romagnoli della segreteria regionale.

La poliziotta, colpita in pieno viso, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

La stessa detenuta ha cercato di ripetere il gesto nei confronti di un’altra poliziotta e poi ha distrutto la propria cella.

L’organizzazione sindacale ha nuovamente denunciato le criticità dei penitenziari e, soprattutto, la gestione dei detenuti che manifestano problemi di natura psichiatrica. Detenuti che dovrebbero essere gestiti nelle residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, di cui l’Umbria è sprovvista.

Romagnoli ha ricordato come presso l’istituto di Perugia siano presente “solamente due medici specialisti in psichiatria e 4 psicologi con limitate vacazioni orarie settimanali” che “non possono far fronte alla gestione e cura sanitaria di circa 130 soggetti psichiatrici su una presenza media di 350-380 utenti”.