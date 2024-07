Aggressione al bar, un mese prima il 37enne dichiarato incapace e disposta la misura di sicurezza, ma non attuata

A maggio era stato dichiarato incapace di intendere e volere, ma era stata anche certificata la pericolosità sociale. Un mese dopo ha aggredito con una sedia il titolare di un bar del centro storico di Perugia. Lunedì comparirà davanti al giudice per la prosecuzione della direttissima, nel corso della quale il difensore, l’avvocato Dario Epifani, chiederà il giudizio abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica.

L’indagato, un 37enne brasiliano, ha diversi precedenti di polizia e procedimenti penali in corso per furto in abitazione, traffico e spaccio di stupefacenti, stalking. Un’accusa di violenza sessuale, per fatti avvenuti nel 2021 ai danni di una ospite di una comunità di accoglienza di Perugia nella quale si trovava temporaneamente anche l’uomo (difeso dall'avvocato Alessia Nunzi d'ufficio), è finita con una sentenza di non doversi procedere per incapacità di intendere e volere, oltre alla incapacità di stare in giudizio. Tutto certificato dallo psichiatra chiamato dal giudice. Nella perizia l’uomo viene indicato come incapace, maniacale, pericoloso socialmente, prevedendo un percorso di sostegno terapeutico, misure di sicurezza, fino ad arrivare all’inserimento in una Rems (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

Un mese è un periodo troppo breve per mettere in campo tutto l’apparato burocratico necessario all’esecuzione di misure di sicurezza, ma in 30 giorno l’uomo, che in passato aveva già chiesto aiuto sia per la sua condizione di tossicodipendente sia per l’essere senza fissa dimora, ha continuato a vivere nelle condizioni del 2019, cioè per strada, aggravando una situazione già difficoltosa.

Situazione che è esplosa in tutta la sua violenza il 5 giugno l’imputato ha aggredito i titolari di un bar, marito e moglie, mentre stavano sistemando i tavolini esterni. L’uomo ha prima distrutto la porta-vetrina del locale con una sedia, con la quale ha anche colpito il titolare alla spalla e in testa. L’uomo, un brasiliano senza fissa dimora, è stato poi arrestato dalla Polizia. Da quale giorni si trova a Capanne, in isolamento e in cura, in quanto non in grado di partecipare alle attività e momenti di socialità in carcere.