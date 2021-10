Pugni e insulti all'agente in borghese, famiglia nei guai: condannate madre e figlia

Famiglia sotto processo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo un incidente stradale.

Una vicenda che prende origine dieci anni fa, quando padre, madre e due figli (un maschio e una femmina) sono in auto. Percorrendo la strada provocano un incidente e non si fermano. Alla scena assiste un poliziotto fuori servizio e interviene, fermando il quartetto, padre e figlio difesi dall’avvocato Franco Libori e madre e figlia assistite dall’avvocato Saschi Soli. Alle contestazioni dell’agente, però, i quattro avrebbero reagito in malo modo: il figlio avrebbe sferrato un pugno all’agente, coadiuvato dal padre, mentre le due donne lo avrebbero insultato.

Il giudice monocratico Loretta Internò ha dichiarato estinto il reato per la morte del capofamiglia e prescritto quello a carico del figlio (attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per altre vicende); mentre le due donne sono state riconosciute colpevoli e condannate ad 1 anno e 8 mesi la madre e 1 anno e 6 mesi la figlia (attualmente detenuta per altra causa).