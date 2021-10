Aggredisce un corriere con una mazza di legno: denunciato

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale e Servizio Pubblico della Questura di Perugia, diretto dal commissario Monica Corneli, sono intervenuti a Ponte Felcino per l'aggressione ad un corriere avvenuta alcuni giorni fa. Il lavoratore, un italiano classe 1961, stava facendo il suo giro di consegne quando dopo aver parcheggiato nel piazzale di un'area di servizio è stato avvicinato e minacciato da un uomo con in mano una mazza di legno.

Il corriere alla vista dell'uomo con il bastone in mano si è chiuso all'interno dell'abitacolo chiedendo cosa volesse. Questo, però, urlando e minacciando colpiva il furgone e il corriere che era uscito dall'abitacolo. L'aggressore poi se ne andava. Gli agenti arrivati sul posto trovavano il corriere e raccoglievano la sua deposizione e la descrizione dell'aggressore; poi acquisivano i filmati della videosorveglianza e iniziavano gli accertamenti per stabilire l'identità dell'uomo. Dopo alcuni giorni dai fatti la Polizia ha rintracciato l'aggressore, denunciandolo per lesioni aggravate e danneggiamento.