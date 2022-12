Monteluce, litiga con l'amico e lo accoltella alla mano: denunciata

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un appartamento di Monteluce all'interno del quale era stata segnalata una violenta lite.

Giunti sul posto, gli operatori hanno contattato la richiedente, una cittadina nigeriana, la quale ha riferito che due amici, a seguito di una lite, avevano avuto una violenta colluttazione riportando delle lesioni.

I due cittadini stranieri, un uomo e una donna nigeriani, rispettivamente di 33 e 25 anni, visibilmente agitati, dopo essere stati riportati alla calma, sono stati sentiti dagli agenti in merito all’accaduto.

Ai poliziotti hanno riferito che, a seguito di una discussione per futili motivi, poi degenerata, era nata una violenta lite. La 25enne ha raccontato che, per difendersi dall’uomo e farlo desistere, aveva afferrato un grosso coltello da cucina ferendolo ad una mano. L'uomo aveva colpito la donna cercando di disarmarla.

A quel punto, un’amica che era presente, spaventata dall’accaduto aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato.

Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari per le cure del caso, gli agenti hanno denunciato la 25enne per il reato di lesioni personali aggravate e il 33enne per il reato di lesioni personali. Il coltello, invece, è stato sequestrato.