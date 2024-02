Spedizione punitiva contro uno studente: accerchiato e picchiato dal branco all'uscita da scuola

Un vero e proprio agguato, strattonato, gettato a terra e colpito con calci e pugni, fino all’arrivo di due professori che hanno disperso gli aggressori.

È successo mercoledì a Foligno. Un gruppo di coetanei, incappucciati e con il viso coperto dallo scaldacollo, ha atteso all’uscita uno studente del liceo scientifico, e lo ha picchiato, procurandogli la rottura del setto nasale. La notizia è riportata da La Nazione Umbria.

L’aggressione è avvenuta nella sede distaccata del Marconi, in via Cairoli. Ad aggredire lo studente sarebbero stati dei coetanei già visti intrufolarsi nella festa d’istituto per Carnevale. Nel corso delle ultime settimane la scuola è stata visitata da vandali e ladri che hanno distrutto oggetti e arredi dell’istituto o scassinato e svaligiato i distributori automatici di bevande e merendine.

Per l’aggressione è stata presentata una denuncia ai Carabinieri.