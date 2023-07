Aggredito dalla baby gang per aver sedato una rissa al parco Mendez: due denunce

Un 19enne e un 16enne sono stati denunciati per lesioni per aver aggredito un 49enne che era intervenuto per sedare una rissa al parco Chico Mendez.

Le indagini dei Carabinieri sono scattate a seguito di una lite avvenuta tra alcuni giovanissimi nella tarda serata dal 16 luglio. In quell'occasione un 49enne perugino, attratto dalle urla, si era avvicinato ad un gruppo di ragazzi che incitava a gran voce i due giovani mentre si malmenavano.

L’intervento dell’uomo aveva interrotto la lite, ma ha scatenato la reazione di tre componenti del gruppo che lo avevano aggredito con calci e pugni intimandogli di farsi gli affari suoi.

Solo grazie all’intervento di uno dei ragazzi presente, probabilmente spaventato per la reazione troppo violenta dei suoi coetanei, i tre erano scappati lasciando l’uomo in terra.

Le indagini, anche grazie alla visione dei filmati di sorveglianza della zona e dei video su internet, hanno permesso di rintracciare due dei tre aggressori. Sono ancora in corso le indagini per identificare il terzo aggressore.